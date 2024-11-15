Председательство Азербайджана COP29 готовит обязательство в области "зеленых" энергетических зон и коридоров.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра энергетики Азербайджана Орхан Зейналов в ходе министерской встречи по энергетическим инициативам COP29.

"Президентство Азербайджана COP29 готовит обязательство в области зеленых энергетических зон и коридоров. Это обязательство включает два ключевых компонента: зеленые коридоры и зеленые энергетические зоны. "Зеленые" коридоры чрезвычайно важны для экономически эффективной передачи зеленой энергии через границы и на большие расстояния, что может снизить цены и сделать этот процесс более рентабельным. Однако мы сталкиваемся с вызовом: возобновляемые источники энергии зачастую расположены далеко от мест, где существует высокий спрос", - подчеркнул он.

Зейналов подчеркнул, что также существуют два других значимых коридора.

"Первый - Центральноазиатско-Азербайджанский коридор, по которому два дня назад три главы государств подписали межгосударственное соглашение о его развитии, и вскоре начнется технико-экономическое обоснование. Еще один важный коридор - Азербайджан-Турция, с запланированной мощностью 1,5 гигаватта, по которому технико-экономическое обоснование также успешно началось. К 2030 году Азербайджан планирует производить 7 гигаватт возобновляемой энергии, из которых 5 гигаватт будет экспортироваться", - отметил он.

Заместитель министра подчеркнул, что обязательство также поддерживает продвижение зеленых энергетических зон за счет эффективного использования ресурсов, привлечения инвестиций и содействия устойчивому развитию.