Вопрос изменения климата требует вдвое больше усилий от всех стран

Каждая страна должна прилагать вдвое больше усилий в борьбе с изменением климата.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм в ходе министерской встречи по энергетическим инициативам COP29.

По ее словам, США продолжают переход на чистую энергию, несмотря на неопределенность в федеральной климатической политике.

"Штаты, города и бизнес берут инициативу в свои руки, компенсируя отсутствие четкой стратегии. Семь лет назад США вышли из Парижского соглашения, но штаты, города и предприятия заполнили этот пробел.

В 2024 году страна добавит более 60 мегаватт чистой энергии - рекордный показатель. Мы уже инвестировали 1,5 триллиона долларов в чистые технологии, при этом на каждый федеральный доллар приходится шесть долларов частных вложений", - заявила министр энергетики.

Она подчеркнула, что мир удваивает инвестиции в чистую энергию по сравнению с ископаемым топливом.

"Борьба с климатическим кризисом требует совместных усилий всех стран. Цель - утроить производство возобновляемой энергии и достичь 1500 гигаватт хранения. Надеюсь, G20 в Рио поддержит этот ориентир", - добавила министр.