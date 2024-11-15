Культура не должна страдать из-за изменений климата

Культура не обязана становиться "жертвой" изменений климата.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в обращении министра по вопросам изменения климата и охраны окружающей среды ОАЭ Амны бинт Абдулла Аль Дахак, которое зачитала в ходе второй министерской встречи высокого уровня по климатическим действиям, основанным на культуре, на COP29 и.о. помощника замминистра по вопросам "зеленого" развития и сектора изменения климата ОАЭ Аланоуд Альхадж Аль Али.

"Сегодня мы собрались, чтобы обсудить критическую взаимосвязь между климатом и культурой, а также их роль в построении более устойчивого, безопасного и устойчивого будущего. В Объединённых Арабских Эмиратах мы понимаем разрушительные и опустошительные последствия, которые изменения климата оказывают на жизни людей, средства к существованию, сообщества и культуры", - говорится в обращении.

Отмечено, что изменения климата подрывают основы обществ, сообществ и окружающей среды, а также экосистемы, которые регулируют наш климат.

"Сообщества, которые дают нам чувство принадлежности, культуры, которые определяют нашу идентичность - все они находятся под угрозой - от утраты физического культурного наследия до уничтожения уникальных традиций и систем коренных знаний", - говорится в обращении.

Подчеркивается, что почти треть городов, входящих в список Всемирного наследия, расположена в прибрежных зонах, что делает их особенно уязвимыми перед нарастающими климатическими изменениями. Уникальная культурная идентичность, представленная этими объектами, находится под неминуемой угрозой. Культура может быть частью решения, так как она способна преодолеть разрыв между информацией и действиями. Культура может вдохновлять на более глубокую приверженность климатической повестке и способствовать активным действиям.