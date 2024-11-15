"Зеленые" энергозоны стали важным пилотным проектом Азербайджана для нацразвития

Азербайджан выбрал создание "зеленых" энергетических зон в качестве одного из ключевых пилотных проектов для национального развития.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра энергетики Орхан Зейналов в ходе министерской встречи по энергетическим инициативам COP29.

"Мы начали реализацию пилотных проектов по созданию зеленых энергетических зон в Карабахе, Восточном Зангезуре и Нахчыване. Эти проекты станут основой для масштабного энергетического перехода страны к углеродной нейтральности. Важно привлечь инвесторов и поддержки международных финансовых организаций для успешного развития этих инициатив", - подчеркнул он.