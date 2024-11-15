https://news.day.az/economy/1707450.html "Зеленые" энергозоны стали важным пилотным проектом Азербайджана для нацразвития Азербайджан выбрал создание "зеленых" энергетических зон в качестве одного из ключевых пилотных проектов для национального развития. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра энергетики Орхан Зейналов в ходе министерской встречи по энергетическим инициативам COP29.
"Зеленые" энергозоны стали важным пилотным проектом Азербайджана для нацразвития
Азербайджан выбрал создание "зеленых" энергетических зон в качестве одного из ключевых пилотных проектов для национального развития.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра энергетики Орхан Зейналов в ходе министерской встречи по энергетическим инициативам COP29.
"Мы начали реализацию пилотных проектов по созданию зеленых энергетических зон в Карабахе, Восточном Зангезуре и Нахчыване. Эти проекты станут основой для масштабного энергетического перехода страны к углеродной нейтральности. Важно привлечь инвесторов и поддержки международных финансовых организаций для успешного развития этих инициатив", - подчеркнул он.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре