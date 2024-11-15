ВБ о планах по энергоэффективности в Европе и Центральной Азии на COP29

Недавний энергетический кризис в Европе и Центральной Азии продемонстрировал чрезмерную зависимость региона от ископаемого топлива и уязвимость существующей энергетической системы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала вице-президент Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Антонелла Бассани.

Выступая на панельной дискуссии в рамках COP29 в Баку, Бассани подчеркнула слабые места энергетической системы региона и указала на острую необходимость её преобразования.

"Резкий рост цен на природный газ и электроэнергию затронул потребителей, нанес ущерб энергозависимым секторам и особенно тяжело ударил по уязвимым домохозяйствам в регионе, где энергетическая бедность по-прежнему высока", - отметила она.

Говоря об энергоэффективности, вице-президент сказала: "Программа повышения энергоэффективности, нацеленная на решение проблем со стороны спроса, представляет собой 10-летнюю многострановую инициативу, в рамках которой Всемирный банк выделит около 1,5 миллиарда долларов. Ожидается, что программа привлечет дополнительно 2,5 миллиарда долларов из государственного и частного секторов, а также от международных партнёров".

Она также указала на серьёзные вызовы, с которыми столкнулась Центральная Азия. "Хотя зависимость Центральной Азии от импорта газа ниже, чем у Европы, регион столкнулся с острой нехваткой электроэнергии и отопления зимой 2020 и 2022 годов из-за хронического недофинансирования инфраструктуры и одной из самых суровых зим за последнее время", - пояснила Бассани.

Ситуация с энергетикой в регионе остаётся тревожной. "Сегодня в странах региона расположены одни из самых энергоёмких экономик мира, и в ряде государств менее 10% электроэнергии вырабатывается из возобновляемых источников", - отметила она. - Эти проблемы подчёркивают необходимость сосредоточиться на достижении энергетической безопасности, доступности энергоресурсов и устойчивом развитии. Это возможно за счёт снижения зависимости от импорта ископаемого топлива и ускорения инвестиций в возобновляемую энергетику и повышение энергоэффективности".

Бассани подчеркнула, что изменения уже начались: "Регион движется в правильном направлении, трансформируя свой энергетический баланс и ускоряя переход к чистой энергетике. Девять стран ЕЦА обязались достичь углеродной нейтральности к 2050-2060 годам. Кроме того, на COP28 в Дубае в прошлом году 18 стран пообещали утроить свои мощности по возобновляемой энергетике и удвоить ежегодные темпы повышения энергоэффективности к 2030 году".

Однако достижение этих целей потребует значительных усилий. "Реализация таких амбициозных планов потребует масштабного увеличения использования возобновляемых источников энергии и повышения энергоэффективности, что, в свою очередь, потребует крупных инвестиций и активного участия частного сектора," - подчеркнула она.

Для реализации этих задач Всемирный банк запустил две масштабные инициативы. "Ранее в этом году мы начали две программы: одна направлена на повышение энергоэффективности, другая - на развитие возобновляемой энергетики в странах региона", - рассказала Бассани. - Многоэтапная программа по возобновляемым источникам энергии, охватывающая несколько стран, предполагает стартовое финансирование в размере около 2 миллиардов долларов. Ожидается, что это привлечёт ещё 6 миллиардов долларов частных инвестиций в экологически чистую энергетику, а также создаст возможности для совместного финансирования на льготных условиях со стороны других международных партнёров".

Эти инициативы призваны помочь регионам Европы и Центральной Азии преодолеть энергетический кризис и обеспечить устойчивое развитие энергетической системы.