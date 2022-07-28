https://news.day.az/world/1482866.html Экран упал на танцоров во время концерта группы Mirror в Гонконге - ВИДЕО
Экран упал на танцоров во время концерта группы Mirror в Гонконге - ВИДЕО
Во время выступления бойз-бэнда Mirror в Гонконге прямо на танцоров упал огромный экран, на который транслировалось выступление группы, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
На опубликованной фанатами видеозаписи видно, как во время перемещения и вращения экрана лопается удерживающий его трос, и конструкция падает прямо на одного из артистов. По разным данным, пострадали 2 или 3 члена группы. Скорая помощь прибыла на место происшествия через 10 минут после инцидента, раненых танцоров доставили в больницу. Также известно, что состояние одного из них оценивается как тяжелое.
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