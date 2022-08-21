Британцам может грозить голод

Жителям Великобритании могут грозить высокие цены на продовольствие и возможный голод из-за экологической политики Лондона. Об этом передает Day.Az со ссылкой на The Daily Telegraph.

По информации издания, фермеры вынуждены выращивать меньше сельхозпродукции, отдавая земли под строительство солнечных батарей, посадку деревьев, строительство скоростных автодорог и проекты по развитию дикой природы.

Свободная торговля после выхода Великобритании из EC должна была привести к снижению цен на продукты питания, но этого не случилось. Подорожала логистика, также британские фермеры уже давно продают свои товары по мировым ценам, говорится в публикации.

Обозреватель издания говорит о том, что количество продуктов, выращиваемых в стране, напрямую влияет на цены в магазинах. По его словам, необходимо изменить стратегию в сельском хозяйстве, тогда она позволит производить нужное количество продуктов внутри страны и снизить цены на них в магазинах.