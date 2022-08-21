Десятки погибших в Афганистане в результате наводнений

По меньшей мере 35 человек стали жертвами наводнений в афганской провинции Логар, расположенной в восточной части страны. Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал Kabil News со ссылкой на источники в местной администрации.

По их данным, число пострадавших от наводнения достигает 65. Около 3 тыс. жилых домов было разрушено, несколько тысяч сельскохозяйственных угодий получили значительные повреждения.

Ранее в воскресенье афганский телеканал Tolo News сообщал о 20 погибших и 30 пострадавших при наводнениях в Логаре. Местные власти принимают меры по ликвидации последствий стихийного бедствия.