Западные лидеры обсудили переговоры по ядерной программе Ирана

Президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили продолжающиеся переговоры по ядерной программе Ирана.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Белого дома.

Было отмечено, что лидеры обсудили необходимость усиления поддержки партнеров в регионе Ближнего Востока и совместные усилия по ограничению подрывающей стабильность региональной деятельности Ирана