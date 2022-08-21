https://news.day.az/world/1488775.html Западные лидеры обсудили переговоры по ядерной программе Ирана
Западные лидеры обсудили переговоры по ядерной программе Ирана
Президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили продолжающиеся переговоры по ядерной программе Ирана.
Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Белого дома.
Было отмечено, что лидеры обсудили необходимость усиления поддержки партнеров в регионе Ближнего Востока и совместные усилия по ограничению подрывающей стабильность региональной деятельности Ирана
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