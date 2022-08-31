На Окинаву вернулся фестиваль Эйса

В южной японской префектуре Окинава впервые за три года состоялся фестиваль в городе Урума. Проводящийся ежегодно праздник дважды отменялся из-за пандемии COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

В этом году было принято решение не отменять фестиваль, но принять серьезные меры безопасности.

У посетителей и участников проверяли температуру тела, призывали пользоваться дезинфицирующими средствами, в месте проведения фестиваля было запрещено употреблять алкоголь.

Традиционный танец эйса исполняли сразу несколько танцевальных коллективов. Один из участников признался, что ждал три года, чтобы принять участие в фестивале, и выразил радость, что может исполнить танец перед большим количеством зрителей.