Армия США получит шведские гранатометы

Шведская компания Saab объявила о заключении с командованием армии США контракта на поставку 84-мм ручных противотанковых гранатометов AT4 и боеприпасов для 84-мм ручных противотанковых гранатометов "Карл Густав", сообщает Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что поставки должны быть осуществлены в течение 2024 года.

По данным ЦАМТО, с 1987 года Saab поставила ВС США более 600 тыс. гранатометов. AT4 - одноразовый переносной 84-мм гранатомет. Он оснащен инновационной кумулятивной боевой частью, подрыв которой осуществляется внутри цели после преодоления брони. Система применяется против бронетехники, но может использоваться для поражения целей в укрепленных сооружениях.

Сообщается, что гранатометы "Карл Густав" поставляются ВС США с 1990 года. С 2013 года, покупка "Карл Густав" включена в перечень официальных закупок ВС США. В 2018 году впервые было объявлено о приобретении СВ США последней версии гранатомета - "Карл Густав" M4.