Банки США выплатят более $1,1 млрд штрафов

Одиннадцать крупнейших мировых банков и брокерских фирм выплатят штрафы на общую сумму $1,125 млрд за использование их сотрудниками запрещенных приложений для обмена сообщениями. Поводом стало нарушение законодательства США в области хранения данных, говорится в пресс-релизе Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Самые большие штрафы придутся на Bank of America Corp., Citigroup Inc., Barclays Plc, Credit Suisse Group AG, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Group, Morgan Stanley и UBS Group AG. Эти организации обязались выплатить по $125 млн каждая. В 2,5 раза меньше денежных средств отдадут Nomura Holdings Inc. и Jefferies LLC - по $50 млн. Наиболее мелкий штраф ($10 млн) выплатит Cantor Fitzgerald & Co.

"С января 2018 года по сентябрь 2021 года сотрудники этих фирм и банков регулярно общались по деловым вопросам, используя приложения для обмена текстовыми сообщениями на своих персональных устройствах. Фирмы не поддерживали или не сохраняли значительную часть этих сообщений вне канала, в нарушение федеральных законов о ценных бумагах", - пришли к выводу представители SEC.