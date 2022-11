Центробанк Индии начал использовать цифровую рупию

Резервный банк Индии (РБИ, Центробанк) во вторник начал пилотный проект по использованию цифровой рупии для расчетов на вторичном рынке государственных ценных бумаг, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает газета Business Standard, использование цифровых рупий в тестовом режиме будет происходить при расчетах по сделкам с государственными ценными бумагами на вторичном рынке. Ожидается, что использование цифровой рупии в сегменте оптовой торговли сделает межбанковский рынок более эффективным. Расчеты в деньгах центрального банка должны снизить операционные издержки, исключив необходимость в инфраструктуре гарантий расчетов или в обеспечении для снижения риска расчетов.

"Цифровая рупия предоставит пользователям такой же опыт работы с валютой в цифровой форме без каких-либо рисков, связанных с криптовалютами", - цитирует издание уведомление регулятора. - Цифровые валюты РБИ имеют преимущества виртуальных валют, а также обеспечивают защиту потребителей от социальных и экономических рисков, связанных с оборотом частных виртуальных валют".

К участию в пилотном проекте, который продлится один месяц, привлечены девять крупнейших индийских банков: Государственный банк Индии, Bank of Baroda, Union Bank of India, HDFC Bank, ICICI Bank, Kotak Mahindra Bank, Yes Bank, IDFC First Bank и индийское подразделение британского HSBC.

В будущем наработки пилотного проекта позволят начать использование цифровой рупии в различных операциях и трансграничных платежах, отметил Центробанк.