https://news.day.az/world/1514829.html Никто не сможет помешать нам – Эрдоган
Никто не сможет помешать нам – Эрдоган
С позволения Аллаха никто не сможет помешать нам одержать самую крупную победу в нашей истории на президентских выборах в Турции в 2023 году.
Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на программе "Обещание Стамбула: единство, воля, победа", состоявшейся на стадионе NEF, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Эрдоган заявил, что Турция имеет полное право распоряжаться территориями за пределами своих границ в целях собственной безопасности.
"Никто не может помешать нам воспользоваться этим правом", - отметил он.
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