Сильное землетрясение на Филиппинах

Землетрясение магнитудой 4,3 зарегистрировано в субботу на филиппинском острове Минданао. Об этом сообщил Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эпицентр находился в 5 км к северо-западу от муниципалитета Калиланган (провинция Букиднон), население которого превышает 43,7 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 8 км.

Специалисты исключили вероятность повторных землетрясений в этом районе. Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.