https://news.day.az/world/1518294.html Сильное землетрясение на Филиппинах
Сильное землетрясение на Филиппинах
Землетрясение магнитудой 4,3 зарегистрировано в субботу на филиппинском острове Минданао. Об этом сообщил Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, эпицентр находился в 5 км к северо-западу от муниципалитета Калиланган (провинция Букиднон), население которого превышает 43,7 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 8 км.
Специалисты исключили вероятность повторных землетрясений в этом районе. Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.
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