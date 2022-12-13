Британии предрекли рост количества смертей

Благотворительные организации Великобритании заявили, что из-за высоких затрат на электроэнергию домовладельцы вынуждены экономить на отоплении. В итоге положение может привести к увеличению количества смертей. Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В начале зимы в стране начали фиксировать низкие температуры. По данным организации, ежегодно от холода и сырости в домах в среднем погибает около 10 тысяч человек, однако показатель может вырасти, так как британцам становится труднее оплачивать счета. Одна из жительниц Лондона на пенсии отметила, что находится в ужасе от получения счетов и чувствует, что может простудиться от холода.

"Люди сейчас буквально выбирают между отоплением и смертью. Конечно, мы понимаем переживания по поводу финансов, через которые все проходят, но надо помнить, что оправиться от долгов можно, а от смерти - нет. Если у людей не будет включено отопление, они окажутся у дверей больниц или даже хуже", - заявил координатор коалиции по ликвидации топливной бедности Саймон Фрэнсис.