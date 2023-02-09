https://news.day.az/world/1536586.html В Хатае из-под завалов спасли 20-дневного младенца - ФОТО - ВИДЕО
В Хатае из-под завалов спасли 20-дневного младенца - ФОТО - ВИДЕО
Продолжаются поисково-спасательные работы, связанные с ликвидацией последствий разрушительного землетрясения в Турции.
Как передает Day.Az, несмотря на то, что с момента катастрофы прошло много часов, те, кого находят живыми, зажигают угасающие искры надежды в сердцах людей.
20-дневный малыш Керем, которого нашли под завалами дома в Хатае, стал еще одним проявлением чуда.
Спасатели, извлекшие малыша из-под завалов, немедленно обогрели его и переодели в новую одежду.
Отмечается, что его состояние удовлетворительное.
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