В Хатае из-под завалов спасли 20-дневного младенца

Продолжаются поисково-спасательные работы, связанные с ликвидацией последствий разрушительного землетрясения в Турции.

Как передает Day.Az, несмотря на то, что с момента катастрофы прошло много часов, те, кого находят живыми, зажигают угасающие искры надежды в сердцах людей.

20-дневный малыш Керем, которого нашли под завалами дома в Хатае, стал еще одним проявлением чуда.

Спасатели, извлекшие малыша из-под завалов, немедленно обогрели его и переодели в новую одежду.

Отмечается, что его состояние удовлетворительное.