У берегов Индонезии зафиксировали сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у побережья Индонезии. Об этом в четверг сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр подземных толчков находился в 183 км к северу от города Тобело, где проживают 10 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 100 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.