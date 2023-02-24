https://news.day.az/world/1540943.html У берегов Индонезии зафиксировали сильное землетрясение
У берегов Индонезии зафиксировали сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у побережья Индонезии. Об этом в четверг сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Эпицентр подземных толчков находился в 183 км к северу от города Тобело, где проживают 10 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 100 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
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