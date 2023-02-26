Минздрав Чехии огласил сумму израсходованную на борьбу с коронавирусом

Чехия по линии национального министерства здравоохранения за три прошедших с начала пандемии года потратила на борьбу с распространением коронавируса 18 млрд крон (около $803 млн). Об этом сообщило в воскресенье информационное агентство ČTK, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Наибольшее количество средств - 14,6 млрд крон (примерно $651 млн) - ведомство потратило на приобретение вакцин против коронавируса. В начале эпидемии в республике министерство направило 2,37 млрд крон ($106 млн) на экстренные закупки медицинских масок, а также препаратов, в которых остро нуждались жители и медицинские учреждения страны, включая аппараты искусственной вентиляции легких.

Рекламная кампания по применению средств профилактики и правильному поведению в период пандемии обошлась Минздраву в 160 млн крон (более $7 млн). Благодаря ей, в частности, удалось привлечь значительное число граждан к вакцинации. В общей сложности до конца 2022 года в страну поступило 37 млн единиц вакцин от западных производителей. Прививки сделали 65% населения десятимиллионной страны. Бюджет ведомства на текущий год предусматривает сумму в 1 млрд крон ($44,6 млн) на их приобретение.

Между тем наибольшие расходы, связанные с пандемией, понесли медицинские страховые компании Чехии. Их траты, связанные с выявлением заразившихся коронавирусом и лечением больных ковидом, составили в общей сложности сотни миллиардов крон (десятки миллиардов долларов). Точная цифра агентством не приводится.