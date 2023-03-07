https://news.day.az/world/1544423.html Британия введет ежегодный лимит на беженцев
Британия введет ежегодный лимит на беженцев
Глава МВД Великобритании Суэлла Браверман в Палате общин парламента заявила о новом законопроекте, позволяющем ввести ограничение на число беженцев, которых ежегодно может принять страна, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Билль позволит ввести ежегодный предельный уровень, определяемый парламентом, на количество попадающих в страну через безопасные и легальные маршруты беженцев, которых Великобритания может принять", - сказала она.
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