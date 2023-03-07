В париже перекрыли подъезд к аэропорту Шарля де Голля

Улицы французских городов в эти минуты заполонили тысячи протестующих. Работники практически всех сфер объявили самую массовую за последние годы забастовку.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, выступают жители против пенсионной реформы президента страны Эммануэля Макрона. В отдельных регионах уже начались беспорядки - десятки человек блокируют выезды из городов. Одна толпа перекрыла подъезд к аэропорту Шарля де Голля в Париже горящими шинами.

Судя по карте марша, демонстранты колонной планируют пройтись по всему Парижу. К протестам присоединились практически все крупные города Франции.

По словам профсоюзов, они выведут на улицы несколько десятков тысяч человек. Бастовать будут бессрочно - до тех пор, пока не добьются отмены реформы. Этот протест обещает стать крупнейшим за последние 30 лет.