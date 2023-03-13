В Брюсселе ищут женщину, на которой может быть «пояс смертницы»

Правоохранительные органы Брюсселя разыскивают женщину, на которой, вероятно, надет "пояс смертницы". Об этом 13 марта сообщает издание LeSoir, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Известно, что женщина прибыла в здание комиссариата примерно в 09:00 (12:00 по бакинскому времени) в черном жакете, под которым сотрудники разглядели нечто похожее на бронежилет с торчащими электропроводами.

Ведется расследование, комиссариат временно закрыт. Иные подробности не указаны.