В Эстонии заявили, что члены НАТО должны тратить на оборону минимум 2,5% ВВП

Члены Североатлантического альянса должны увеличить свои военные расходы и тратить на оборону не менее 2,5% ВВП.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур в опубликованном в четверг интервью изданию Der Spiegel.

"Наша точка зрения предельно ясна. Если мы являемся членами НАТО, мы все должны внести свой вклад", - отметил Певкур. "Каждый член НАТО должен тратить на оборону не менее 2,5% своего ВВП. Это необходимо, потому что за последние десятилетия дефицит стал слишком большим", - подчеркнул он. При этом министр указал, что в нынешнем году Эстония инвестирует 2,8% своего ВВП на оборону. В следующем году этот показатель составит 3,2%.

В то же время он заметил, что Германия играет ведущую роль в обеспечении безопасности Европы и много делает для помощи Украине. "Однако германские войска должны привести себя в форму", - резюмировал глава Минобороны Эстонии. Страны Балтии, по его словам, являются "парадной дверью НАТО". "Только когда эта входная дверь заперта, внутри безопасно. Именно поэтому Эстония ведет переговоры с Германией о заблаговременном размещении боеприпасов и снаряжения, ведь во время кризиса мы ничего не успеем доставить в огромных количествах", - заключил он.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, представляя свой ежегодный отчет о деятельности НАТО в 2022 году, 21 марта заявил в Брюсселе, что только семь из 30 стран НАТО выполнили задачу увеличить свои оборонные расходы до 2% ВВП. В альянсе рассчитывали, что их будет больше, и теперь разрабатывают новые обязательства по повышению оборонных расходов. Согласно статистическим данным, приведенным в отчете, оборонные расходы выше 2% ВВП в 2022 году продемонстрировали Греция (3,54%), США (3,46%), Литва (2,47%), Польша (2,42%), Великобритания (2,16%), Эстония (2,12%), Латвия (2,07%). Показатель для Германии составил 1,49%, последние места занимают Испания (1,09%) и Люксембург (0,62%).

Страны НАТО на саммите в Уэльсе в сентябре 2014 года приняли решение сделать показатель в 2% ВВП целевым для всех стран альянса.