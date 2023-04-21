https://news.day.az/world/1557598.html Байден поздравил мусульман с праздником Рамазан
Байден поздравил мусульман с праздником Рамазан
Президент США Джо Байден поздравил мусульман с праздником Рамазан, передает Day.Az со ссылкой на whitehouse.gov.
"Я и моя супруга Джилл выражаем наилучшие пожелания всем мусульманским общинам в стране и во всем мире в связи с завершением благословенного месяца Рамазан и Рамазан байрамы. На нас произвела особое впечатление щедрость мусульман, раздающих еду и милостыню нуждающимся", - говорится в поздравительном послании американского лидера.
В нем Джо Байден также призвал мусульман всего мира к активной и почетной работе по построению справедливого мира.
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