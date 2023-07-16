Китай не видит экзестенциальных угроз для противостояния с ЕС

Между Китаем и ЕС отсутствует фундаментальный конфликт интересов, так как обе страны выступают за многополярность и поддерживают руководящую роль ООН в международных отношениях.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Китая (КПК) Ван И на встрече с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

"Между Китаем и ЕС нет фундаментального конфликта интересов, обе стороны выступают за мультилатерализм, многополярность мира и демократизацию международных отношений, поддерживают международную систему, ядром которой является Организация Объединенных Наций", - приводит его слова в субботу сайт китайского внешнеполитического ведомства.

Стороны обменялись мнениями по вопросу урегулирования кризиса на Украине. Ван И подчеркнул, что Китай поддерживает создание сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности, будет и впредь привержен продвижению мирных переговоров и продолжит играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса.