Инвестбанки с пессимизмом смотрят на китайскую экономику

Инвестбанки снова понижают прогнозы для китайской экономики, темпы роста которой на сейчас не оправдывают ожиданий, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Так, JPMorgan Chase & Co. ухудшил прогноз повышения ВВП КНР на 2023 год до 4,8% с ожидавшихся в июле 5%. Еще в мае JPMorgan прогнозировал рост американского ВВП на 6,4%.

Аналитики полагают, что Китай не сможет добиться целевого показателя роста ВВП в 5% в этом году без дополнительных бюджетных стимулов.

Эксперты JPMorgan ожидают, что в следующем году экономика КНР вырастет лишь на 4,2%.

Barclays понизил прогноз роста ВВП Китая на текущий год до 4,5% с 4,9% и сохранил прогноз на следующий год на уровне 4%. Ухудшение прогноза аналитики Barclays объясняют разочаровывающими статданными по потребительских расходам, рынку жилья, экспорту и объемам кредитования, а также отсутствием эффективных стимулов.

Японская Mizuho Financial Group Inc. понизила прогноз роста ВВП Китая на текущий год до 5% с 5,5%, отметив сохраняющуюся слабость рынка недвижимости.

В JPMorgan также подчеркивают наличие проблем на рынке недвижимости КНР. "Ухудшение перспектив этого рынка обычно тормозит экономику", - отмечается в обзоре экспертов.

Однако далеко не все экономисты считают нужным ухудшать прогнозы для Китая. Так, аналитики Standard Chartered Plc сохраняют прогноз роста ВВП КНР на этот год на уровне 5,4%.

"Несмотря на слабый старт третьего квартала, мы по-прежнему ожидаем, что Пекин сможет добиться целевого показателя увеличения ВВП на 5%", - говорится в обзоре Barclays.

Эксперты банка рассчитывают на дополнительные бюджетные стимулы в стране и ждут роста активности в сфере услуг КНР.

UBS Group AG сохраняет прогноз роста китайской экономики на 5,2% в этом году в качестве базового сценария. Аналитики UBS отмечают, что ухудшение статданных по экономике КНР не стало для них сюрпризом, и намерены внимательно следить за действиями Пекина.

Ранее мы писали о том, что в Европе заявили о растущей зависимости от Китая.