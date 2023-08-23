https://news.day.az/world/1591886.html Супруга Обамы может принять участие в президентских выборах в США - СМИ
Супруга Обамы может принять участие в президентских выборах в США - СМИ
Жена бывшего 44-го президента США Барака Обамы Мишель Обама может принять участие в президентской гонке в США в 2024 году.
Как передает Day.Az, об этом пишет британское издание Telegraph.
Имя 59-летней Мишель Обамы упоминалось в преддверии последних президентских праймериз от Демократической партии. Об этом ранее заявлял экс-представитель Белого дома и Пентагона Дуглас Маккиннон.
По его мнению, экс-первая леди могла бы стать главным кандидатом, и демократы могли бы попытаться подтолкнуть ее к участию в выборах.
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