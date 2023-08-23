Супруга Обамы может принять участие в президентских выборах в США

Жена бывшего 44-го президента США Барака Обамы Мишель Обама может принять участие в президентской гонке в США в 2024 году.

Как передает Day.Az, об этом пишет британское издание Telegraph.

Имя 59-летней Мишель Обамы упоминалось в преддверии последних президентских праймериз от Демократической партии. Об этом ранее заявлял экс-представитель Белого дома и Пентагона Дуглас Маккиннон.

По его мнению, экс-первая леди могла бы стать главным кандидатом, и демократы могли бы попытаться подтолкнуть ее к участию в выборах.