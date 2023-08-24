Турецкие СМИ обвиняют Вашингтон в ведении прокси-войны против Анкары

Вашингтон ведет необъявленную войну против Анкары, оказывая поддержку в Сирии запрещенной Турцией Рабочей партии Курдистана (РПК).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом пишет в комментарии газета Yeni Şafak, отмечая, что такая политика противоречит союзническим отношениям между США и Турцией.

"Турция находится в состоянии необъявленной, тайной войны с США, которые фактически стали ее стратегическим врагом. В такой ситуации не может быть речи о новой эре в отношениях с США", - отмечает обозреватель газеты Тамер Коркмаз, напоминая соответствующие высказывания американского президента Джо Байдена по итогам его последних переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.

Автор публикации пишет, что РПК, против которой Турция активизировала борьбу с 2015 года, в том числе в Сирии, фактически оказалась на грани ликвидации. Однако США продолжают всячески поддерживать сирийское ответвление РПК - "Силы народной самообороны" (СНС), - в том числе путем проведения подготовки бойцов и учений, добавляет Коркмаз.

Ранее мы писали о том, что турецкая армия обезвредила террористов РКК/YPG в Сирии.