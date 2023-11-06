https://news.day.az/world/1612415.html В ООН заявили о количестве погибших сотрудников в секторе Газа
В ООН заявили о количестве погибших сотрудников в секторе Газа
Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) сообщило, что 88 сотрудников ООН погибли в секторе Газа после начала войны между радикальной палестинским движением ХАМАС и Израилем. Соответствующая публикация размещена на сайте организации, передает Day.Az.
В документе указано, что это самые крупные потери ООН, когда-либо зафиксированные в одном конфликте.
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