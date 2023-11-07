Карл III лишил принца Гарри охраны

Король Карл III лишил принца Гарри и Меган Маркл личной охраны в Великобритании. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Byline Times.

Согласно информации издания, после решения герцогов Сассекских покинуть королевскую семью в 2020 году король лишил их полицейской защиты, финансируемой налогоплательщиками.

"Гарри и Меган должны были либо находиться в безопасности в Британии, либо быть изгнаны и подвергнуты максимально всестороннему наказанию, чтобы уменьшить угрозу того, что они затмят остальных членов семьи", - заявил источник.

По словам инсайдера, после ухода из королевской семьи принц Гарри с женой привлекали внимание к своим персонам, и их имена постоянно мелькали в СМИ. Byline Times утверждает, что королевская семья "перепробовала все", чтобы отомстить герцогам Сассекским. Адвокат британского правительства заявил, что нецелесообразно разрешать нанимать "полицейских в качестве частных телохранителей для богатых".

Меган Маркл и принц Гарри объявили о своем уходе из королевской семьи в январе 2020 года.