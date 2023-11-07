Немецкие журналисты пожаловались на угрозы от военных в Израиле

Немецкие журналисты телеканала ARD пожаловались, что их задержали израильские военные на Западном берегу реки Иордан, после чего в адрес сотрудников съемочной группы последовали угрозы. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание Tagesschau.

Отмечается, что команда изучала насилие со стороны радикальных еврейских поселенцев против палестинцев. Студия ARD в Тель-Авиве расценивает инцидент как атаку на свободу прессы.

"Солдаты угрожали нам оружием и спрашивали, не евреи ли мы. Нашу коллегу назвали предательницей", - рассказал корреспондент телеканала Ян-Кристоф Китцлер. Он отметил, что военные, вероятно, были резервистами из числа местных поселенцев.

Журналист подчеркнул, что прессе мешают освещать события, происходящие на Западном Берегу в тени войны в секторе Газа, это происходит от лица израильской армии.

Ситуация нормализовалась только после прибытия дополнительных сил военных Израиля и полиции. Студия ARD в Тель-Авиве пообещала нанять адвоката, чтобы оценить юридические последствия произошедшего.