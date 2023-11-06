Американские базы в Ираке и Сирии атаковали

Американские военные базы в Ираке и Сирии были атакованы после визита в Ирак госсекретаря США Энтони Блинкена. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает иракское информационное агентство Shafaq news со ссылкой на источник.

Согласно данным агентства, иракские шиитские группировки предприняли попытки атаковать базы США "Айн аль-Асад" на западе Ирака и "Эт-Танф" на сирийско-иракско-иорданской границе с помощью беспилотников. Два беспилотника атаковали базу "Айн аль-Асад" в провинции Анбар ночью и на рассвете.

"Оба беспилотника были сбиты вооруженными силами", - поделился источник.

Еще один беспилотник был направлен на окрестности военной базы "Эт-Танф" в Сирии рядом с границей с Ираком. Аппарат также был сбит.

Источник агентства подчеркнул, что атаки были предприняты после визита Блинкена и его переговоров с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани. Блинкен потребовал от иракской стороны обеспечить защиту баз с американским военным присутствием.