https://news.day.az/world/1612477.html Хакан Фидан встретился с Энтони Блинкеном
Хакан Фидан встретился с Энтони Блинкеном
Проходит встреча между министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, на встрече ообсуждаются ситуация в Газе, региональные вопросы и двусторонние отношения.
Отметим, Энтони Блинкен вчера вечером прибыл в Турцию.
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