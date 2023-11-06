Хакан Фидан встретился с Энтони Блинкеном

Проходит встреча между министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, на встрече ообсуждаются ситуация в Газе, региональные вопросы и двусторонние отношения.

Отметим, Энтони Блинкен вчера вечером прибыл в Турцию.