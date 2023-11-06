https://news.day.az/world/1612479.html Иорданские ВВС сбросили на парашютах партию медпомощи для палестинцев в Газе
Иорданские ВВС сбросили на парашютах партию медпомощи для палестинцев в Газе
Самолеты иорданских ВВС сбросили на парашютах партию медицинской помощи для палестинского населения в секторе Газа.
Как передает Day.Az, об этом сообщил в соцсети X (ранее Twitter) король Иордании Абдалла II.
"Наши летчики сумели сбросить груз с медикаментами для иорданского полевого госпиталя, который продолжает круглосуточную работу в Газе", - говорится в публикации.
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