Путин посетит Казахстан

Президент России Владимир Путин 9 ноября прилетит в Казахстан с визитом. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщила пресс-служба президента республики Касым-Жомарта Токаева.

"9 ноября 2023 года по приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева с официальным визитом Астану посетит президент Российской Федерации Владимир Путин", - говорится в сообщении.

В рамках визита российского президента планируется проведение переговоров лидеров Казахстана и России, в ходе которых будут обсуждены актуальные вопросы казахско-российского стратегического партнерства.

Путин и Токаев в режиме видеоконференцсвязи также примут участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет в Костанае.