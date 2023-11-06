ЮАР отзывает своих дипломатов из Израиля

ЮАР приняла решение отозвать своих дипломатов из Израиля для консультаций. Об этом сообщила министр в канцелярии президента ЮАР Кумбудзо Нтшавени на брифинге по итогам заседания кабинета министров, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Правительство ЮАР приняло решение отозвать всех своих дипломатов из Тель-Авива для консультаций, - заявила она. - ЮАР разочарована продолжающимися бомбардировками Израилем школ и клиник в секторе Газа и закрытием гуманитарных коридоров".

"Кабинет министров также отметил продолжающиеся пренебрежительные высказывания посла Израиля в ЮАР о тех, кто выступает против зверств и геноцида со стороны израильского правительства. Позиция посла Израиля в ЮАР становится все более неустойчивой. Кабинет решил поручить МИД страны принять необходимые меры по дипломатическим каналам и в соответствии с протоколами для решения вопроса о поведении посла Израиля в ЮАР", - заявила Нтшавени.