https://news.day.az/world/1612556.html Часть вокзала в центре Парижа закрыли
Часть вокзала в центре Парижа закрыли
Часть вокзала Сен-Лазар в центре Парижа была закрыта из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает BFMTV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что посетителей расположенного в здании торгового центра попросили покинуть помещения. На месте происшествия работают сотрудники полиции, часть вокзала оцеплена.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре