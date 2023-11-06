Часть вокзала в центре Парижа закрыли

Часть вокзала Сен-Лазар в центре Парижа была закрыта из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает BFMTV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что посетителей расположенного в здании торгового центра попросили покинуть помещения. На месте происшествия работают сотрудники полиции, часть вокзала оцеплена.