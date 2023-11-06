Глава ЕК призвала Китай использовать свое влияние на ХАМАС и Иран

Китай должен использовать свое влияние на ХАМАС и Иран с целью избежать эскалации на Ближнем Востоке. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на ежегодной конференции послов ЕС, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Каждую меру влияния Пекина на ХАМАС и Иран нужно использовать, чтобы избежать эскалации", - сказала она.

Как заявил ранее председатель КНР Си Цзиньпин в ходе видеоконференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, украинский конфликт и проблема Палестины требуют кардинального решения, а Китай и Евросоюз должны оказать содействие их урегулированию. Как уточнил китайский лидер, решение проблем в одностороннем порядке может привести к возникновению дисбаланса и эскалации. Он подчеркнул, что процесс урегулирования должен опираться на устойчивый и эффективный механизм по обеспечению безопасности".