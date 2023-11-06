Кочарян отмазал сына от тюрьмы

Сын бывшего президента Армении Роберта Кочаряна - Левон Кочарян получил мандат депутата фракции "Армения".

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил глава ЦИК Ваагн Овакимян на заседании Центризбиркома.

Ранее стало известно, что депутат от фракции Роберта Кочаряна "Армения" Армен Чарчян сложил мандат. Следовавшие за ним по списку кандидаты в депутаты парламента РА от того же блока - Мигрдат Мадатян (№47), Анжела Налбандян (№48), Герасим Варданян (№49) - подали в ЦИК прошения об отказе от мандата. В результате получить депутатский мандат должен кандидат, значащийся под №50, т.е. Левон Кочарян.

Овакимян отметил, что несколько кандидатов на получения мандата депутатов представили самоотвод, и очередь в избирательном списке дошла до Кочаряна-младшего.

В настоящее время Левон Кочарян находится под арестом. Основанием для освобождения Кочаряна является решение Конституционного суда от 7 декабря 2021 года. По словам адвокатов, сын экс-президента выйдет на свободу, однако уголовное преследование в его отношении не будет прекращено.