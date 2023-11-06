https://news.day.az/world/1612602.html Блинкен назвал продуктивными переговоры в Турции
Блинкен назвал продуктивными переговоры в Турции
Госсекретарь США Энтони Блинкен оценил переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Анкаре касательно ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает CNN Türk, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"У нас состоялись длительные и продуктивные переговоры. Мы обсудили кризис в Газе и то, что можно сделать для предотвращения эскалации конфликта", - сказал Блинкен.
Он отметил, что стороны обсудили также вопросы того, что можно сделать для установления мира на Ближнем Востоке.
Блинкен подчеркнул, что Вашингтон продолжает усилия по обеспечению гуманитарного прекращения огня в Газе.
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