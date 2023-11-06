Израиль заявил о готовности начать бои в Газе в течение 48 часов

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о готовности начать бои в городе Газа в течение 48 часов. Об этом сообщает издание Haaretz, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"По оценкам Армии Обороны Израиля, силы в секторе Газа полностью окружат город Газа в течение 48 часов и начнут сражаться", - пишут журналисты.

В сообщении отмечается, что власти Израиля планируют таким образом полностью уничтожить бойцов ХАМАС, а также разрушить их туннели и военные объекты. "ЦАХАЛ считает возможным достичь цели правительства по уничтожению ХАМАС, но для этого потребуется длительный период времени: от нескольких месяцев до года или даже больше. Для того чтобы очистить район от террористов, необходимо действовать тщательно и относительно медленно", - объясняют авторы публикации.