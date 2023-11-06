США связывались с Ираном по поводу Газы

Соединенные Штаты связывались с Ираном, чтобы уведомить о стремлении добиться прекращения огня в секторе Газа. Об этом заявил министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В последние три дня американцы направили нам сообщение о том, что они добиваются прекращения огня. Они предпринимали определенные действия, но на практике лишь поддерживали массовые убийства и геноцид в секторе Газа", - приводит слова министра агентство Tasnim.