https://news.day.az/world/1612608.html США связывались с Ираном по поводу Газы
США связывались с Ираном по поводу Газы
Соединенные Штаты связывались с Ираном, чтобы уведомить о стремлении добиться прекращения огня в секторе Газа. Об этом заявил министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"В последние три дня американцы направили нам сообщение о том, что они добиваются прекращения огня. Они предпринимали определенные действия, но на практике лишь поддерживали массовые убийства и геноцид в секторе Газа", - приводит слова министра агентство Tasnim.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре