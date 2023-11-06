В Германии могут ввести «кризисный» сбор с богатых

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), членом которой является канцлер ФРГ Олаф Шольц, может ввести временный "кризисный взнос" для самых богатых граждан. Об этом пишет немецкое издание RND, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно информации издания, подобная инициатива оказалась в списке предложений по экономической политике. Партия обсудит их в декабре в ходе конференции. Деньги от сбора пойдут в новый правительственный фонд для поощрения инвестиций.

Отмечается, что изменения должны облегчить налоговое бремя для 95% населения Германии. Всего же политики хотели бы простимулировать частные инвестиции на сумму 100 миллиардов евро в год. Это позволит создать миллион новых рабочих мест.