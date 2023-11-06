https://news.day.az/world/1612632.html Израильская армия ликвидировала еще одного высокопоставленного командира ХАМАС
Израильская армия ликвидировала еще одного высокопоставленного командира ХАМАС
Израильская армия ликвидировала еще одного высокопоставленного командира ХАМАС.
Об этом сообщила Армия обороны Израиля, передает Day.Az.
Сообщается, что данное лицо являлось командиром батальона ХАМАС в Дейр аль-Балах. Его имя пока не разглашается.
Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. Сначала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.
Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.
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