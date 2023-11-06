Израильская армия ликвидировала еще одного высокопоставленного командира ХАМАС.

Об этом сообщила Армия обороны Израиля, передает Day.Az.

Сообщается, что данное лицо являлось командиром батальона ХАМАС в Дейр аль-Балах. Его имя пока не разглашается.

Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. Сначала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.