Активисты закрыли завод Boeing

Десятки активистов антивоенного движения Dissenters блокировали завод Boeing в штате Миссури, требуя от американского президента Джо Байдена добиться прекращения военных действий в секторе Газа.

Как передает Day.Az, об этом протестующие сообщили в аккаунте своего движения в соцсети X.

В акции участвуют примерно 75 человек. Они заблокировали все подходы к предприятию.

"Мы требуем, чтобы конгресс и Байден немедленно призвали к прекращению огня и прекратили вооружать Израиль", - заявили активисты.

В районе проведения митинга дежурят правоохранители.