https://news.day.az/world/1612659.html Активисты закрыли завод Boeing
Активисты закрыли завод Boeing
Десятки активистов антивоенного движения Dissenters блокировали завод Boeing в штате Миссури, требуя от американского президента Джо Байдена добиться прекращения военных действий в секторе Газа.
Как передает Day.Az, об этом протестующие сообщили в аккаунте своего движения в соцсети X.
В акции участвуют примерно 75 человек. Они заблокировали все подходы к предприятию.
"Мы требуем, чтобы конгресс и Байден немедленно призвали к прекращению огня и прекратили вооружать Израиль", - заявили активисты.
В районе проведения митинга дежурят правоохранители.
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