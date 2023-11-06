https://news.day.az/world/1612661.html Байден и Нетаньяху обсудили ситуацию в секторе Газа
Байден и Нетаньяху обсудили ситуацию в секторе Газа
Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор.
Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома, передает Day.Az.
Сообщалось, что стороны обсудили развитие событий в секторе Газа.
Отметим, что за последние несколько недель лидеры США и Израиля провели как минимум девять телефонных разговоров по поводу эскалации напряженности на Ближнем Востоке.
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