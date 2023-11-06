Байден и Нетаньяху обсудили ситуацию в секторе Газа

Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор.

Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома, передает Day.Az.

Сообщалось, что стороны обсудили развитие событий в секторе Газа.

Отметим, что за последние несколько недель лидеры США и Израиля провели как минимум девять телефонных разговоров по поводу эскалации напряженности на Ближнем Востоке.