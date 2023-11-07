Гуманитарный кризис в Газе перерос в кризис человечества

Гуманитарный кризис в секторе Газа перерос в "кризис человечества". Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, ночной кошмар Газы - это больше, чем гуманитарный кризис.

"Это кризис человечества", - сказал генеральный секретарь ООН на пресс-конференции по Ближнему Востоку.

Гутерриш уточнил, что ни одна из сторон конфликта в секторе Газа не стоит выше международного права, нарушение которого его глубоко беспокоит.

Он отметил, что наземные операции Армии обороны Израиля и продолжающиеся бомбардировки бьют по больницам, лагерям беженцев, мечетям, и объектам ООН.

Генсек ООН добавил, что одновременно ХАМАС и другие боевики используют мирных жителей как живой щит и продолжают "без разбора" наносить ракетные удары по Израилю.