Гуманитарный кризис в Газе перерос в кризис человечества - генсек ООН
Гуманитарный кризис в секторе Газа перерос в "кризис человечества". Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его словам, ночной кошмар Газы - это больше, чем гуманитарный кризис.
"Это кризис человечества", - сказал генеральный секретарь ООН на пресс-конференции по Ближнему Востоку.
Гутерриш уточнил, что ни одна из сторон конфликта в секторе Газа не стоит выше международного права, нарушение которого его глубоко беспокоит.
Он отметил, что наземные операции Армии обороны Израиля и продолжающиеся бомбардировки бьют по больницам, лагерям беженцев, мечетям, и объектам ООН.
Генсек ООН добавил, что одновременно ХАМАС и другие боевики используют мирных жителей как живой щит и продолжают "без разбора" наносить ракетные удары по Израилю.
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