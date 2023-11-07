США отправили атомную подлодку на Ближний Восток

США направили на Ближний Восток подводную лодку класса Ohio для защиты американских военных в регионе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, субмарина была направлена из Суэцкого канала в зону ответственности Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил (ВС) США. Кирби также подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат производить корректировку своих сил в регионе для обеспечения безопасности войск и объектов на местности, а также для того, чтобы "послать сильный сдерживающий сигнал иным игрокам <...>, которые могут думать об эскалации".