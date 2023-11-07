Израиль выразил согласие на предоставление гуманитарной помощи в сектор Газа

Власти Израиля выразили согласие с необходимостью доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

Об этом сказал премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, передает Day.Az.

Согласно информации, Нетаньяху заявил, что власти Израиля согласны на предоставление гуманитарной помощи и активно сотрудничают с американскими партнёрами, включая президента США Джо Байдена, в этом вопросе.

Напомним, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.