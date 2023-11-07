ЦАХАЛ уничтожил четверых экстремистов на Западном берегу Иордана

Четыре палестинских экстремиста были уничтожены в ходе рейда военных Армии обороны Израиля в городе Тулькарм на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации издания, в ходе рейда израильские силы безопасности обнаружили и ликвидировали террористическую ячейку, ответственную за планирование и осуществление терактов и переброску террористов на территорию Израиля. Четверо экстремистов были убиты в результате спецоперации. Силы безопасности располагают данными, что все четверо ликвидированных несут ответственность за десятки осуществленных террористических нападений и планировали новые.